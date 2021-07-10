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حزب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يفوز بمعظم المقاعد في انتخابات البرلمان

08:12 م السبت 10 يوليه 2021
حزب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يفوز بمعظم المقاعد في انتخابات البرلمان

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

وكالات:

ذكرت لجنة الانتخابات في إثيوبيا اليوم السبت أن حزب الرخاء بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية بما يضمن له فترة ثانية في المنصب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال نائب رئيس اللجنة وبشت أيلي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا إن حزب أبي حصل على 410 مقاعد من إجمالي 432 مقعدا.

أبي أحمد إثيوبيا الانتخابات إثيوبيا البرلمانية وبشت أيلي

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