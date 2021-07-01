مبعوث الرئيس الروسي يطلع الأسد على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر أستانا

دمشق- (د ب أ):

أكد الرئيس السوري بشار الأسد وضيفه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف اليوم الخميس، ضرورة العمل في استمرار مسار أستانا دون تدخلات خارجية.

وقال بيان رئاسي سوري إن لافرنتييف عرض على الرئيس الأسد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل بصيغة مسار أستانا، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل على هذا المسار، دون أي تدخلات خارجية تعرقل الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه الاجتماعات.

وبحسب البيان السوري فإن الحديث "تمحور حول العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وروسيا الاتحادية ومجالات التعاون الثنائي، وتم التأكيد على الاهتمام المشترك والأولوية التي يعطيها الجانبان؛ لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات، التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين".

كما تم استعراض آخر مستجدات الوضع في المنطقة، والجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية؛ لدعم الشعب السوري في وجه كل ما يتعرض له من إرهاب وعقوبات، انطلاقاً من موقفها الثابت بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وسيادة الدول، وإرادة شعوبها، واعتماد الحوار منطلقًا أساسيًا ووحيدًا؛ لإيجاد الحلول للمشكلات، والأزمات التي تنشأ في العالم.

وتعد زيارة لافرنتييف إلى سوريا هي الرابعة منذ بدء مهمته مبعوثاً خاصا للرئيس الروسي، وكانت آخر زيارة له إلى دمشق في نهاية أكتوبر الماضي.

ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات أستانا في (8-9) من الشهر الجاري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان.