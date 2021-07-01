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الأزمة الاقتصادية في لبنان: 30% من أطفال البلاد ينامون ببطون خاوية

02:07 م الخميس 01 يوليه 2021
الأزمة الاقتصادية في لبنان: 30% من أطفال البلاد ينامون ببطون خاوية

بيروت- (بي بي سي):

خلص مسح أجرته منظمة أممية للعائلات في لبنان إلى أن 77 في المئة من الأسر في لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشرائه، وأن 30 في المئة من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير لها إن أطفال لبنان يعانون من وطأة أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم.

وأكدت ممثلة اليونيسيف في لبنان، يوكي موكو، تزايد عدد الأسر اللبنانية التي تضطرّ الى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم الى العمل، في ظروف عمل خطرة، أو اللجوء إلى تزويج بناتهم القاصرات".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متزامنة مع فراغ سياسي واحتجاجات شعبية واسعة؛ إذ انهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، في ظل عدم وجود خطة إنقاذ واضحة، وارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية وصلت نحو 400 في المئة.

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لبنان منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف يوكي موكو الأسر اللبنانية

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