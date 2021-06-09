الإمارات تصدق على معاهدة تسليم المجرمين مع جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)

صدقت الإمارات على اتفاقية لتسليم المجرمين مع جنوب إفريقيا، والتي تسعى لتسليم ثلاثة أخوة متهمين بالفساد، وفقا لسفارة الإمارات في جنوب أفريقيا.

وجاء في بيان لسفارة الإمارات في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إنه تم التصديق على الاتفاقية التي وقعت في 11 أبريل الماضي. وأكد البيان، كلايسون مونييلا المتحدث باسم وزارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة جنوب إفريقيا طلبت من الإمارات في 2018 تسليم أفراد من عائلة جوبتا، الذين اتهمتهم السلطات باستخدام علاقاتهم مع الرئيس السابق جاكوب زوما للحصول على صفقات تمكنوا بموجبها من نهب الشركات المملوكة للدولة.

ويقدر الرئيس الحالي سيريل رامافوزا إجمالي الأموال التي سرقها الأخوة بأكثر من 500 مليار راند (37 مليار دولار) خلال حكم زوما.

وتنفي عائلة جوبتا ، التي يقيم بعض أفرادها في إمارة دبي، ارتكاب أي جرائم.