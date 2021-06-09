Masrawy logo white

قواعد عسكرية في العراق ‎تعلن حالة الإنذار القصوى بعد استهداف قاعدتين بالصواريخ

10:34 م الأربعاء 09 يونيو 2021
قواعد عسكرية في العراق ‎تعلن حالة الإنذار القصوى بعد استهداف قاعدتين بالصواريخ

العراق

وكالات

أعلنت عدة قواعد عسكرية في العراق حالة الإنذار القصوى، بعد استهداف صاروخي لمحيط مطار بغداد الدولي، وقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وقاعدة فيكتوريا العسكرية قرب مطار بغداد، حسبما ذكرت العربية.

سمع دوي صافرات الإنذار بمحيط مطار بغداد الدولي، بعد قصف صاروخي لمحيط المطار، حسبما ذكرت العربية.

وفي وقت سابق، استهدفت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، بـ3 صورايخ كاتيوشا، دون وجود خسائر بشرية، فيما لحقت أضرارًا بشركة أمريكية متخصصة بصيانة طائرات "اف 16".

يشار إلى أنه القصف الثاني الذي تتعرض له القاعدة، بعد أيام على بيان شديد اللهجة من "تنسيقية المقاومة العراقية" التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

العراق قواعد عسكرية مطار بغداد الدولي قاعدة فيكتوريا العسكرية

الخبر التالى:

مصدر يمني: فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل أمام 8 وجهات دولية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا