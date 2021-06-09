سوريا تؤكد رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الجولان المحتل

سوريا - (أ ش أ)

أكدت سوريا رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بخصوص الجولان السوري المحتل والتي تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر، مشددة على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء، إن سوريا ترفض بشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الجولان السوري المحتل والتي تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر.

وشدد المصدر على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهذا ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان، مبينة أن قرار الإدارة الأمريكية السابقة بالاعتراف بهذا الضم هو مؤشر إضافي على الانتهاك الأمريكي السافر للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها ما يؤكد أنها باتت دولة مارقة خارجة على القانون الدولي.

وأضاف أنه أصبح من الواضح للعالم أجمع أن الكيان الإسرائيلي الغاصب وسياسة التوسع والعدوان التي تحكمه هما السبب الرئيسي في التوترات وعدم الاستقرار بالمنطقة، وأن هذا الكيان يشكل تهديداً جدياً للأمن الإقليمي والدولي في حين أن مقاومة سورية لهذا العدوان وكفاحها لاستعادة أراضيها المحتلة في الجولان بكل السبل المتاحة هو حق مشروع كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية ولن تستطيع ترهات المسؤولين الأمريكيين المس بهذا الحق أو التأثير على إصرار سورية على التمسك بحقوقها المشروعة.