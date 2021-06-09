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وزيرا الخارجية والري يلتقيان رئيس مجلس السيادة السوداني

05:35 م الأربعاء 09 يونيو 2021
وزيرا الخارجية والري يلتقيان رئيس مجلس السيادة السوداني

سامح شكري

مصر- (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، اجتماعا بالخرطوم مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كان شكري وعبد العاطي قد عقدا اجتماعا كذلك خلال زيارتهما الحالية للخرطوم مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني

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Asha
سامح شكري مجلس السيادة السوداني محمد عبدالعاطي عبدالفتاح البرهان سد النهضة

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