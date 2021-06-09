وزير الصحة السعودي: 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

الرياض - أ ش أ

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، إن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف الربيعة - في تصريح لقناة العربية الإخبارية - "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة".. مشيرا إلى أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية الدكتورعبد الله عسيري قد كشف في وقت سابق عن أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، ولا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد، أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.

وأضاف أن هناك بعض الدول اعتمدت 3 أشهر بين الجرعتين، أو 4 أشهر قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، والوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل.

وأعلنت السعودية في نهاية مايو الماضي أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.