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وزيرا الخارجية والموارد المائية يعقدان مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين

12:39 م الأربعاء 09 يونيو 2021
وزيرا الخارجية والموارد المائية يعقدان مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين مريم الصادق المهدى وياسر عباس بالخرطوم؛ للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان شكرى وعبدالعاطى قد وصلا في وقت سابق إلى الخرطوم في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.

ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري خلال الزيارة بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

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سامح شكري السودان محمد عبد العاطي سد النهضة إثيوبيا

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