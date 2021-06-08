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انطلاق مناورات "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية السعودية والأمريكية

11:35 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
انطلاق مناورات "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية السعودية والأمريكية

أرشيفية

السعودية - (أ ش أ)

انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

هذا المحتوى من

مناورات الصقر السعودية القوات الأمريكية

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