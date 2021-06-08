واشنطن: مئات العقوبات ضد إيران ستظل سارية المفعول

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مئات العقوبات ضد إيران ستبقى سارية المفعول حتى في حال عادت طهران للامتثال لشروط الاتفاق النووي، حسبما ذكرت "العربية".

وقال بلينكن مساء الثلاثاء، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إنه "ينبغي توقع أنه حتى إذا عادت إيران إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن مئات العقوبات ضدها ستظل سارية المفعول".

وانتهت الجولة الخامسة من المحادثات بين أطراف الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي يوم الأربعاء الماضي، في فيينا، بعد أيام من المحادثات من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في 2015، ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

واتفقت الوفود على العودة إلى عواصمها من أجل إجراء مشاورات لتبدأ جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام القادمة.