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هنية يصل القاهرة على رأس وفد من حماس للتباحث مع المسؤولين المصريين

10:54 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
هنية يصل القاهرة على رأس وفد من حماس للتباحث مع المسؤولين المصريين

إسماعيل هنية

وكالات:

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد من قيادة الحركة إلى القاهرة، تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة سيف القدس.

وقالت "حماس" إن الوفد يضم كلًا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وموسى أبومرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

ومن المقرر ان يبدأ حوار جديد بين الفصائل برعاية مصرية الأسبوع المقبل.

ووجهت مصر دعوات للفصائل الفلسطينية لعقد جلسات حوار السبت في القاهرة .

إسماعيل هنية حركة حماس مصر فلسطين القدس

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