دول البلطيق تدعو إلى استمرار وجود الناتو في المنطقة

ريجا - (د ب أ)

قبل أسبوع من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، أكدت دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا على أهمية استمرار الوجود العسكري للتحالف الدفاعي في المنطقة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء وزراء الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو: "نتوقع أن تقوم القمة بتقييم واضح للتهديد الذي تمثله روسيا وتعديل رد فعل الناتو بشكل أكبر. تحاول روسيا زعزعة استقرار الناتو وتقويض أمن الحلفاء والشركاء في الناتو".

وكتبت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس ونظيرها اللاتفي كريسيانيس كارينس ونظيرتها الليتوانية إنجريدا سيمونيت في رسالة أن "القمة ستكون لحظة حاسمة للحلفاء لإعادة تأكيد وحدة الناتو وتعزيز الروابط عبر الأطلسي".

كما أكدت في الرسالة على التزامهم بشراكة إستراتيجية قوية بين الناتو والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

وتريد دول البلطيق الثلاث الاستمرار في إنفاق ما لا يقل عن 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بما يتماشى مع هدف الناتو.