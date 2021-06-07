"الصحة العالمية": التنازل عن حقوق براءة اختراع لقاحات فيروس "كورونا" سيكون مفيدًا

جنيف - (أ ش أ):

أكد مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن التنازل عن حقوق براءة الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون مفيدًا في توسيع نطاق إتاحة اللقاحات عالميًا.

وقال بروس أيلوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومنسق مبادرة المنظمة لتسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد-19) المعروفة بـACT -في تصريحات للصحفيين- إن دول مجموعة العشرين، بما فيها الصين والهند، تجري محادثات حاليا بشأن التبرعات المالية والتبرع بلقاحات (كوفيد-19) لآلية "كوفاكس".

وأضاف أيلوارد - بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن منظمة الصحة العالمية تريد من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان المساهمة بجرعات من لقاحات (كوفيد-19).

وصرح مسؤول الصحة العالمية بأن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي إلى منظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق إتاحة لقاح (كوفيد-19) لم يعالج المسألة بما فيه الكافية، مؤكدًا أن التنازل عن حقوق براءات الاختراع "سيضيف قيمة".

وكان الاتحاد الأوروبي - الذي يقاوم الدعوات إلى التنازل عن براءات اختراع اللقاحات - قد قدم خطة قال إنها ستوسع إمدادات لقاحات (كوفيد-19) بفعالية أكبر من اقتراح التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الذي تدعمه الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وركزت مقترحات الاتحاد الأوروبي على وضع حدود لقيود التصدير وعلى قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية التي تسمح للبلدان بمنح تراخيص للمنتجين.