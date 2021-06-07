روبرت كوخ: إعطاء نحو 55 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في ألمانيا حتى الآن

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 9ر54 مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن في ألمانيا.

وذكر المعهد أن 38 مليون شخص في ألمانيا (7ر45% من السكان) تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح حتى الآن، بينما تلقى 7ر17 منهم (3ر21% من السكان) تطعيما كاملا من جرعتين.

وبحسب البيانات، تم إعطاء 273 ألفا و355 جرعة أمس الأحد.

واعتبارا من اليوم الاثنين يمكن لأي شخص في ألمانيا يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح. فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن هم في الستين أو فوق الستين وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر - من الناحية النظرية - تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا. ومع ذلك، لن تكون هناك جرعات كافية للجميع في الوقت الحالي.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الاثنين على "تويتر": "اعتبارا من اليوم سيقوم أطباء الشركات في كافة أنحاء ألمانيا بالتطعيم - وهذا يساعد على الوصول إلى بعض الأشخاص المترددين بشكل أفضل".

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.