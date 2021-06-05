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اليمن: تطعيم 167 ألف شخص ضد كورونا

07:13 م السبت 05 يونيو 2021
اليمن: تطعيم 167 ألف شخص ضد كورونا

لقاح كورونا

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية اليمنية، اليوم السبت، تطعيم 167 ألف شخص ضد فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)،أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) علي الوليدي، أن 167 ألف شخص تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وأشاد الوليدي خلال اللقاء التقييمي الموسع لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض فيروس كورونا المستجد المنعقد في عدن، بدور الكادر الطبي في مختلف المحافظات وإنجازه المهام الموكلة له رغم الظروف الاستثنائية.

وحث الوليدي الكوادر الصحية على توصيف التحديات ومناقشتها مع الشركاء للارتقاء بالعمل للفترات اللاحقة.

ونهاية أبريل الماضي، بدأ اليمن التطعيم ضد كورونا في مناطق الحكومة الشرعية بعد حصوله على 360 ألف جرعة لقاح من مبادرة كوفاكس العالمية، في الوقت الذي امتنع فيه الحوثيون عن الإدلاء بأي معلومات خاصة بكورونا في مناطق سيطرتهم.

فيروس كورونا اليمن لقاح كورونا صنعاء

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