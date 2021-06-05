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مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث طعن شرق الصين

05:32 م السبت 05 يونيو 2021
مقتل وإصابة 20 شخصًا في حادث طعن شرق الصين

حادث طعن - أرشيفية

بكين- (د ب أ):

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرين في هجوم طعن عشوائي في إقليم أنهوي في شرق الصين عصر اليوم السبت.

وقع الهجوم في شارع مشاة للتسوق في أنكينج حوالي الساعة 04:30 مساء بالتوقيت المحلي (08:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيان صادر عن مكتب الأمن العام بالمدينة.

وتمكنت الشرطة من التغلب على حامل السكين واعتقلته في الموقع وقالت إنه جارٍ التحقيق حاليًا في الحادث.

وأصدر مركز التبرع بالدم التابع للصليب الأحمر في أكينج نداء من أجل التبرع بالدم على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" مستشهدًا بـ"قلة المخزون" عقب الحادث.

وما زالت دوافع المهاجم غير معروفة حاليًا.

حادث طعن بكين الصين جريمة قتل

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