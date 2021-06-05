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الهند تسجل 121 ألفا و476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:48 ص السبت 05 يونيو 2021
الهند تسجل 121 ألفا و476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، تسجيل 121 ألفا و 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24ساعة الماضية، وذلك في أدنى معدل إصابة منذ السابع من أبريل الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 28 مليونا و 693 ألفا و 835 حالة.

ورغم ذلك لم تشهد حالات الوفاة انخفاضا متناسبا مع نسبة التراجع في الإصابات حيث تم تسجيل 3382 حالة وفاة جديدة لترتفع بذلك حالات الوفاة حتى الآن إلى 344 ألفا و101 حالة.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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