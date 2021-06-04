مجلة دولية: مصر تتصدر القارة الإفريقية في النشر الدولي للبحوث العلمية

القاهرة - (أ ش أ):

نشرت مجلة (university world new) الدولية في طبعتها الإفريقية تقريرا مفصلا يرصد تقدم مصر الملحوظ في مجال نشر الأبحاث الدولية المحكمة خلال السنوات الخمس الماضية، ووصولها للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في هذا المجال.

وتعد "university world news" أول مجلة وموقع إلكتروني دولي متخصص في أخبار الجامعات، ولديه مجموعة من الصحفيين الأكثر خبرة في العالم في هذا المجال وتستهدف قراء وتحليل أوضاع التعليم العالي بجميع أنحاء العالم.

وأشار تقرير المجلة إلى أن القدرة البحثية لمصر تسير في مسار تصاعدي مع زيادة نصيبها من الأبحاث الإفريقية في المجلات المحكمة بحوالي ٢٣%.

واستعرض الكاتب (واشيرا كيجوسو) ،في تقرير مفصل، تحليل نتائج البيانات الصادرة عن منصة "سيماجو" والتي أشارت إلى تحول مصر لأكبر منتج للأبحاث الدولية المحكمة في إفريقيا، متفوقة بذلك على منافسيها في القارة، وكذلك تحقيق مصر المرتبة ٣٠ على مستوى العالم من بين ٢٣٢ دولة وهي أعلى مرتبة حققتها دولة إفريقية على منصة (سيماجو) منذ إطلاقها، كما تم إدراج معظم الأبحاث المنشورة على منصة scopus وهى أكبر قاعدة بيانات للملخصات والاستشهادات فى العالم.

وأبرز الكاتب في تقريره ارتفاع الإنتاج البحثي المقدم من مصر خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٩% ، حيث انتجت مصر 32 ألفا و323 بحثًا، مقارنة بنحو 26 ألفا و223 بحثًا في عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٦١٠٠ منشور.

وأشاد الكاتب بتنوع المخرجات البحثية التي تقدمها مصر وتغطيتها مدى واسع من التخصصات بما في ذلك (العلوم الزراعية، وتطبيقات وشبكات الحاسب الآلى والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والطب وعلوم الطب البيطري)، ويليها بدرجة أقل الأبحاث المقدمة في (العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات)، منوهًا إلى أن مصر تفوقت بذلك على العديد من الدول الإفريقية التي تتركز مخرجاتها البحثية على المجالات التي يدعمها (المانحون).

وتناول التقرير عرضا تفصيليا لأبرز المجالات العلمية التي شهدت تقدمًا مصريًا في إنتاج الأبحاث المنشورة على مستوى القارة الإفريقية، وجاء في مقدمتها الهندسة والتكنولوجيا، وذلك بواقع ٢١٦٩ بحثا منشورا في الهندسة الكهربية والإلكترونية، و١٨٨٤ بحثا في علوم المواد، و١١٧١ بحثا في هندسة الطاقة وتكنولوجيا القوى، و١٠٥٥ بحثا في الهندسة الكيميائية، ٩٣٩ بحثا في الهندسة الميكانيكية، و٦١٨ بحثا في هندسة الأجهزة والتحكم والأنظمة، و٥٧٢ بحثا في الهندسة المدنية والإنشائية، و٥٥٢ بحثا في هندسة الأجهزة، و٥٣٤ بحثا في معالجة الإشارات.

كما تصدرت مصر القارة الإفريقية في إنتاج الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتنوعة بواقع ١٩٧٨ بحثًا في الكيمياء، و١٤٤٦ في الفيزياء، و١٣٩١ في الكيمياء الحيوية، و١٠٢١ في الكيمياء التحليلية، و٨٤١ في الفيزياء الذرية والجزيئية، و٥٢٨ في الرياضيات.

وأبرز التقرير طفرة واضحة فى أداء مصر البحثي في التقنيات المتعلقة بالحاسب الآلي، حيث احتلت مصر المركز الأول قاريًا في النشر العلمي في علوم الحاسب الآلى بعدد ١١٦٧ بحثًا، و١٠٩٧ في مجال تطبيقات علوم الحاسب الآلي، و١٠١٢ فى مجال شبكات الحاسب الآلى والاتصالات، و٦٠٣ في مجال تطوير البرمجيات، كما حققت أداء جيدا في أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات بواقع ٨٧٠ بحثًا، وفي مجال رؤية الحاسب الآلي والتعرف على الأنماط بواقع ١٥٥ بحثًا.

وأورد التقرير إدراج منصة (سيماجو) لمصر كمركز للبحوث الطبية، حيث احتل الباحثون المصريون المركز الأول في تقديم أفضل المخرجات البحثية على مستوى القارة في المجال الطبي تحديدًا، والتخصصات الفرعية التابعة له سواء من خلال الشراكات مع دول فى أوربا الغربية أو أمريكا الشمالية، حيث نشرت مصر ٤١٩٣ بحثًا في الطب العام، و٩٤٦ في العلوم الصيدلانية، و٩١٤ في اكتشاف الأدوية، و٩١١ في الجراحة، و٥٨٩ في الهندسة الطبية الحيوية، و٥٠٠ في علم الأورام، و٤٢١ في علم الأحياء الدقيقة، و٣٩٧ في أمراض القلب، و٣٧٩ في الأمراض الجلدية، و٣٣٨ في أبحاث السرطان العام، و٣٢٧ في علم المناعة، و٣٠٩ في علم الأعصاب، و٢٦٩ في صحة الطفل، و١٧٥ في الطب الشرعي، و١٢٧ في أمراض الكُلى.

وأثنى التقرير على التقدم المصري في العلوم الزراعية التي تعتبر مصر رائدة الدول الإفريقية في مختلف التخصصات، بواقع ٩١٠ أبحاث فى علوم النبات، و٧١٥ في علوم المحاصيل، و٥٨١ في التكنولوجيا الحيوية، و٤٩٧ في علم الوراثة، و ٤٩٣ فى علوم الغذاء، و٤٧٨ في بيولوجيا الخلية.