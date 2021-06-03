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الكاظمي يدعو إلى تكثيف الإجراءات الأمنية للانتخابات العراقية

05:51 م الخميس 03 يونيو 2021
الكاظمي يدعو إلى تكثيف الإجراءات الأمنية للانتخابات العراقية

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الخميس الوزارات والقيادات الأمنية إلى تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية في 10 أكتوبر المقبل.

وشدد الكاظمي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات لأجل البلاد ولصالح أبناء الشعب، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا إلى أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الإنضباط العالي أثناء أداء الواجبات وأن القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، بالرغم من وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثارا اجتماعية ونفسية.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.

مصطفى الكاظمي العراق رئيس الوزراء العراقي بغداد الانتخابات العراقية

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