الوكالة الفلسطينية: 292 شهيدا و2105 معتقلين جراء الانتهاكات الإسرائيلية في مايو

رام الله- أ ش أ:

رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقرير لها حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، استشهاد 292 فلسطينيا، وإصابة 3569 آخرين، خلال الشهر الماضي.

ووثقت (وفا) في تقريرها الشهري، حول انتهاكات الاحتلال، 2105 حالات اعتقال، وهدم 19815 مبنى ومنشأة في الضفة وغزة، واقتلاع 185 شجرة زيتون ولوزيات، إضافة إلى 22 إخطارا بالهدم وعملية استيلاء .

كما رصدت، مصادقة الاحتلال على إنشاء (560) وحدة استيطانية في مستوطنة "متساد" المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرى كيسان والرشايدة، والاستيلاء على دونم في بيت لحم.

وحول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، سجلت "وفا" 810 انتهاكات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي الـ48، نتج عنها عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين بجروح مختلفة .

كما رصدت "وفا" اقتحام (1068) مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، علما أن فترة العدوان على قطاع غزة، خلال شهر أيار شهدت توقفا في عمليات الاقتحام.

فيما تم رصد 190 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين أسفر عن استشهاد صحفي وإصابة (75) آخرين.