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السيطرة على الحريق في مصفاة نفط في طهران

11:09 ص الخميس 03 يونيو 2021
السيطرة على الحريق في مصفاة نفط في طهران

حريق في مصفاة نفط في طهران في 2 حزيران/يونيو 2021

طهران- (أ ف ب):

تمت "السيطرة" على الحريق الضخم الذي اندلع في مصفاة نفط بجنوب طهران لكن النيران لم تخمد بعد الخميس بعد أكثر من عشر ساعات على المأساة.

وأفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) نقلا عن شاكر الخفاعي الناطق باسم المصفاة المملوكة من شركة طهران لتكرير البترول "لقد تمت السيطرة على الحريق، وإخماده بالكامل سيحصل بحلول الظهر" بالتوقيت المحلي.

لكن ظهر الخميس (7,30 ت غ) شوهد عمود من الدخان الأسود يرتفع فوق مكان الحريق من على بعد كيلومترات بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. لكنه أقل سماكة مما كان عليه الاربعاء.

وبث التلفزيون الرسمي صورا للحريق وللعديد من فرق الإطفاء التي كانت تعمل صباحا على إخماد النيران.

بحسب السلطات فان الحريق اندلع الاربعاء عند الساعة 19:30 (15:00 بتوقيت جرينتش) إثر انفجار نجم عن تسرب للغاز المسال وتسبب بالحريق الهائل. وتم فتح تحقيق.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) فإن المصفاة التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 وهي مملوكة من شركة طهران لتكرير البترول وتبلغ قدرتها 250 ألف برميل في اليوم.

وهي تقع على تخوم المدينة الجنوبية في منطقة صناعية شاسعة تبعد بضع مئات الأمتار فقط عن أحياء سكنية.

لم تشر السلطات الى وقوع أي ضحايا اثر هذا الحريق الذي وقع بعد ساعات على إعلان البحرية الإيرانية أن سفينة إمداد يبلغ طولها أكثر من 200 متر غرقت في خليج عمان بعدما كافحت فرق الاطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها.

وغالبا ما تحصل حوادث صناعية في إيران.

وفي ظل التوتر الشديد مع إسرائيل، يرى البعض في إيران في كل حادث بصمات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فيما يشير آخرون إلى العقوبات الأمريكية التي تعزل إيران عن باقي العالم وتجعل من الصعب صيانة البنى التحتية الصناعية.

هذا المحتوى من

طهران الحريق مصفاة نفط إيران

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