"ناسا" تعتزم إرسال مهمتين إلى كوكب الزهرة

واشنطن - (د ب أ)

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمتين جديدتين لكشف أسرار توأم كوكب الأرض، كوكب الزهرة، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها وكالة الفضاء بعثات مخصصة إلى الكوكب المحاط بالسحب منذ أكثر من 30 عامًا.

وأعلنت الوكالة اليوم الأربعاء أنها تخطط لإطلاق بعثتي "دافنشي +" و"فيريتاس" إلى كوكب الزهرة بين عامي 2028 و 2030.

وتم تصميم "دافنشي +" للتعرف على تكوين الغلاف الجوي السميك للكوكب لتقييم كيفية تغيره بمرور الوقت وما إذا كانت هناك محيطات في الكوكب من قبل.

وسوف تنزل المركبة الفضائية مسبارًا في الغلاف الجوي للكوكب لجمع البيانات بشأن سبب انطلاق ظاهرة الاحتباس الحراري الجامحة في العالم.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تستخدم مهمة "فيريتاس" نوعًا خاصًا من أجهزة التصوير بالرادار للنظر من خلال غيوم الكوكب وتفصيل خريطة لسطح كوكب الزهرة لتأكيد ما إذا كان يحتوى الكوكب على صفائح تكتونية نشطة أو نشاط بركاني.