Masrawy logo white

السعودية تفتتح قسمًا نسائيًا في كلية الحرم المكي

11:43 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
السعودية تفتتح قسمًا نسائيًا في كلية الحرم المكي

كلية الحرم المكي الشريف

الرياض - (د ب أ)

افتتحت السعودية، اليوم الثلاثاء، قسمًا نسائيًا في كلية الحرم المكي الشريف، التي تقع في المشاعر المقدسة وتقتصر فروع التدريس فيها على العلوم الشرعية واللغة العربية.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في بيان لها إن رئيسها العام الشيخ عبدالرحمن السديس دشنَّ القسم النسائي في الكلية، الذى يستقبل طالبات العلم الحاصلات على الشهادة الثانوية من السعوديات أو المقيمات في المملكة بصورة نظامية.

ونقلت الرئاسة في بيان عن السديس، أن "المسيرة العلمية الشرعية الأكاديمية في الحرمين الشريفين مميزة بالعلوم النافعة ذات الوسطية المعتدلة، والتي تساهم في بناء جيل واعد من النساء في مجال الدراسات الشرعية".

وأصبحت الدراسة في فروع الكلية، التي تضم 5 فروع، هي القرآن وعلومه، السنة وعلومها، الشريعة، العقيدة، وقسم اللغة العربية، عبر المنصات الإلكترونية شأن باقي جامعات ومدارس المملكة منذ ظهور كورونا في البلاد بدايات العام الماضي، والإغلاقات التي رافقت انتشار الفيروس.

كلية الحرم المكي الشريف السعودية العلوم الشرعية

الخبر التالى:

ألمانيا تحذر من تبني الصين وروسيا لـ"دبلوماسية اللقاحات" لتوسيع نفوذهما

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام بقضية "الآثار الكبرى"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا