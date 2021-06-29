السعودية تفتتح قسمًا نسائيًا في كلية الحرم المكي

الرياض - (د ب أ)

افتتحت السعودية، اليوم الثلاثاء، قسمًا نسائيًا في كلية الحرم المكي الشريف، التي تقع في المشاعر المقدسة وتقتصر فروع التدريس فيها على العلوم الشرعية واللغة العربية.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في بيان لها إن رئيسها العام الشيخ عبدالرحمن السديس دشنَّ القسم النسائي في الكلية، الذى يستقبل طالبات العلم الحاصلات على الشهادة الثانوية من السعوديات أو المقيمات في المملكة بصورة نظامية.

ونقلت الرئاسة في بيان عن السديس، أن "المسيرة العلمية الشرعية الأكاديمية في الحرمين الشريفين مميزة بالعلوم النافعة ذات الوسطية المعتدلة، والتي تساهم في بناء جيل واعد من النساء في مجال الدراسات الشرعية".

وأصبحت الدراسة في فروع الكلية، التي تضم 5 فروع، هي القرآن وعلومه، السنة وعلومها، الشريعة، العقيدة، وقسم اللغة العربية، عبر المنصات الإلكترونية شأن باقي جامعات ومدارس المملكة منذ ظهور كورونا في البلاد بدايات العام الماضي، والإغلاقات التي رافقت انتشار الفيروس.