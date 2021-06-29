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جونسون: لن نتسامح مع المعتدين على كبير علماء الأوبئة في بريطانيا

08:47 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
جونسون: لن نتسامح مع المعتدين على كبير علماء الأوبئة في بريطانيا

بوريس جونسون

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن سلطات بلاده لن تتسامح مع المعتدين على كبير المسؤولين الطبيين في البلاد كريس ويتي.

وقال جونسون في تصريح اليوم تعقيبًا على الاعتداء على البروفيسور ويتي في وسط لندن: " لا يجب أن يواجه موظفونا العموميون المجتهدون لهذا النوع من الترهيب في شوارعنا".

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن كريس هو موظف حكومي ملتزم، كان يقوم بدوره في التصدي لفيروس كورونا على المستوى الوطني، ولديه شهرة واسعة، ويجب أن نوفر له الحماية.

وكان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة للمتظاهرين للإغلاق في بريطانيا، توقفت أمام منزل البروفيسور ويتي وقاموا بسب كبير علماء الأوبئة في بريطانيا من خلال مكبرات الصوت وتعرض بعضهم له.

هذا المحتوى من

Asha
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني كبير علماء الأوبئة في بريطانيا

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