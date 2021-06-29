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روسيا: منعنا سفينة هولندية من انتهاك حدودنا في البحر الأسود

08:22 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
روسيا: منعنا سفينة هولندية من انتهاك حدودنا في البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء أن مقاتلات وقاذفات روسية منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود الروسية في البحر الأسود، مشددة على أن تحليقات الطائرات نفذت بالتوافق التام مع القانون الدولي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقبل أيام وقع حادث احتكاك بين سفينة بريطانية وسفن روسية في البحر الأسود وأثار الحادث أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وهددت روسيا وقتها، باحتمال ضرب أي سفينة متسللة تهدد أمنها واستدعت السفير البريطاني للاعتراض على الحداث، واعتبرت الحادث "انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة".

وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود سفينة هولندية انتهاك الحدود الروسية

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