روسيا: منعنا سفينة هولندية من انتهاك حدودنا في البحر الأسود

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء أن مقاتلات وقاذفات روسية منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود الروسية في البحر الأسود، مشددة على أن تحليقات الطائرات نفذت بالتوافق التام مع القانون الدولي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقبل أيام وقع حادث احتكاك بين سفينة بريطانية وسفن روسية في البحر الأسود وأثار الحادث أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وهددت روسيا وقتها، باحتمال ضرب أي سفينة متسللة تهدد أمنها واستدعت السفير البريطاني للاعتراض على الحداث، واعتبرت الحادث "انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة".