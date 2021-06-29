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إسرائيل تفتتح سفارتها في أبوظبي: "لحظة تاريخية"

03:53 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
إسرائيل تفتتح سفارتها في أبوظبي: "لحظة تاريخية"

يائير لابيد

أبوظبي/تل أبيب - (د ب أ):

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، سفارة بلاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي للإمارات.

وقال لابيد خلال مراسم الافتتاح :"هذه لحظة تاريخية. تذكرنا بأن الشعوب هي التي تصنع التاريخ".

وأضاف، وفقا لحسابه على موقع تويتر، أن "إسرائيل معنية بالسلام مع جيرانها. مع جميع جيرانها. ولن نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط بيتنا. ونحن هنا لنبقى. وندعو كافة دول المنطقة للاعتراف بذلك، وأنا تأتي للحديث معنا".

وسيلتقي لابيد، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقيتين لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، بعد وساطة من الولايات المتحدة.

وركز حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر، على أن الطائرة التي أقلت لابيد عبرت من الأجواء السعودية في طريقها إلى دولة الإمارات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن لابيد سيوقع في الإمارات على اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي.

يائير لابيد أبوظبي تل أبيب إسرائيل

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