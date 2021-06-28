أوروبا تشدد القيود على السفر إلى بريطانيا بسبب سلالة "دلتا"

بروكسل ' (د ب أ)

فرضت الدول الأوروبية قيودا جديدة على السفر مع بريطانيا بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والمعروفة باسم دلتا المنتشرة في بريطانيا.

وفرضت إسبانيا والبرتغال قيودا على السفر إلى بريطانيا في حين تضغط ألمانيا من أجل الاتفاق على موقف موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي للحد من انتشار هذه السلالة المتحورة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه المواقف تمثل عقبة بالنسبة للمقاصد السياحية في أوروبا مع دخول الموسم السياحي، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار شركات الطيران الأوروبية مثل ريان أير خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وتضيف القرارات الأخيرة المزيد من الارتباك والغموض إلى القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة والسفر في أوروبا. ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق الكبير وتوخي الحذر عند السماح بدخول القادمين من دول أجنبية. وكانت ألمانيا قد فرضت بالفعل حظرًا على معظم حركة السفر من بريطانيا باعتبارها "مصدر قلق".

يأتي ذلك في حين قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه من المحتمل رفع القيود المفروضة في إنجلترا لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد يوم 19 يوليو المقبل، فيما توقع عودة الحياة إلى "طبيعتها قبل كورونا" خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف جونسون أنه رغم ارتفاع أعداد المصابين بالسلالة الجديدة دلتا من فيروس كورونا فإن أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات أو معدلات الوفاة الناجمة عن الفيروس مازالت منخفضة مع تقدم برامج التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا.

وأكد جونسون أنه لن يتم التخلي عن قواعد التباعد الاجتماعي في إنجلترا بحلول 5 يوليو المقبل والذي كان أحد الخيارات المتاحة إذا كانت بيانات الوضع الصحي جيدة بما يكفي. وأضاف أنه "من المنطقي" تأجيل هذه الخطوة لعدة أسابيع قليلة إضافية لتحليل أنماط انتشار العدوى وتقديم الجرعة الثانية من اللقاحات قبل رفع القيود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله "مع مرور كل يوم يتضح بصورة أكبر بالنسبة لي وبالنسبة لكل مستشارينا العلميين بأنه من المحتمل جدا أن نكون بحلول 19 يوليو في موقف يسمح لنا بأن نقول إن الجائحة انتهت وأننا نستطيع العودة إلى الحياة كما كانت قبل كورونا في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن قطاعي الترفيه والفندقة بما في ذلك الحانات والنوادي الليلية والمسارح في إنجلترا متوقفة عن العمل بسبب الحاجة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.