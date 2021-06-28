جونسون يتوقع عودة الحياة في بريطانيا إلى طبيعتها خلال 3 أسابيع

لندن - (د ب أ)

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه من المحتمل رفع القيود المفروضة في إنجلترا لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد يوم 19 يوليو المقبل، فيما توقع عودة الحياة إلى "طبيعتها قبل كورونا" خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف جونسون أنه رغم ارتفاع أعداد المصابين بالسلالة الجديدة دلتا من فيروس كورونا فإن أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات أو معدلات الوفاة الناجمة عن الفيروس مازالت منخفضة مع تقدم برامج التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا.

وأكد جونسون أنه لن يتم التخلي عن قواعد التباعد الاجتماعي في إنجلترا بحلول 5 يوليو المقبل والذي كان أحد الخيارات المتاحة إذا كانت بيانات الوضع الصحي جيدة بما يكفي. وأضاف أنه "من المنطقي" تأجيل هذه الخطوة لعدة أسابيع قليلة إضافية لتحليل أنماط انتشار العدوى وتقديم الجرعة الثانية من اللقاحات قبل رفع القيود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله "مع مرور كل يوم يتضح بصورة أكبر بالنسبة لي وبالنسبة لكل مستشارينا العلميين بأنه من المحتمل جدا أن نكون بحلول 19 يوليو في موقف يسمح لنا بأن نقول إن الجائحة انتهت وأننا نستطيع العودة إلى الحياة كما كانت قبل كورونا في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن قطاعي الترفيه والفندقة بما في ذلك الحانات والنوادي الليلية والمسارح في إنجلترا متوقفة عن العمل بسبب الحاجة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

كان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد قال في وقت سابق من اليوم إن رفع قيود مكافحة فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن تمثل أولوية قصوى بالنسبة له، مضيفا أنه لن يكون هناك عودة للقيود بمجرد أن ينتهى العمل بها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن جاويد شدد على الحاجة للالتزام بالحذر لدى القيام بأي تغيرات لضمان عدم التراجع عنها، وذلك قبل أن يدلى بخطاب أمام النواب في البرلمان.

وقال جاويد خلال زيارة لمستشفى سانت توماس في لندن لوسائل الإعلام أريد أن أرى رفع جميع القيود وعودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت ممك".

وأضاف: "وفيما يتعلق بخريطة الطريق، سوف يتعين أن تنتظروا بياني أمام البرلمان ".

وكان مسؤولون بقطاع الصحة قد حثوا جاويد اليوم على أن يصبح " صوت الحذر" في مجلس الوزراء، حيث حذر عالم يقدم توصيات للحكومة من أن تقديم موعد رفع جميع القيود لاحتواء الفيروس سيكون "خطأ فادحًا".