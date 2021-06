أبرزها "سد النهضة".. وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي عددًا من القضايا الإقليمية

وكالات:

ناقش وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، عددًا من القضايا الإقليمية أبرزها قضية "سد النهضة" الإثيوبي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية، أحمد حافظ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "حديث جانبي بين شكري ووزير الخارجية الأمريكي على هامش اجتماع روما لمناقشة عدد من المفات على رأسها قضية سد النهضة".

Side talk between Minister #Sameh_Shoukry and his American counterpart #Antony_Blinken on the sidelines of the Rome meetings.. to tackle a number of files, on top of which is the #GERD issue 🇪🇬🤝🇺🇸 @SecBlinken@StateDept pic.twitter.com/zf4jKfLQUg

