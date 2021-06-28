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أبرزها "سد النهضة".. وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي عددًا من القضايا الإقليمية

04:43 م الإثنين 28 يونيو 2021
أبرزها "سد النهضة".. وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي عددًا من القضايا الإقليمية

وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي

وكالات:

ناقش وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، عددًا من القضايا الإقليمية أبرزها قضية "سد النهضة" الإثيوبي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية، أحمد حافظ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "حديث جانبي بين شكري ووزير الخارجية الأمريكي على هامش اجتماع روما لمناقشة عدد من المفات على رأسها قضية سد النهضة".

وكانت الولايات المتحدة عبرت عن قلقها من السلوك الإثيوبي بشأن قضية "سد النهضة"، على لسان الجنرال كينيث ماكينزي قائد المنطقة المركزية، وهي المرة الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل المصرية، إن واشنطن تشعر بكثير من القلق من السلوك الإثيوبي بشأن أزمة "سد النهضة".

وأضاف أن مصر تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تمارس قدرًا هائلًا من ضبط النفس في هذا الملف.

وأوضح ماكينزي أن واشنطن تسعى؛ لإيجاد حل يكون مقبولًا لمصر وباقي الأطراف (السودان وإثيوبيا).

وزير الخارجية سامح شكري أنتوني بلينكن سد النهضة إثيوبيا

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