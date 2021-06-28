إيطاليا : إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

روما- (أ ش أ( :

أعلنت السلطات الإيطالية اعتبار جميع المدن بالبلاد، من اليوم الإثنين، مناطق "بيضاء" من ناحية انتشار فيروس كورونا، وإلغاء إلزام ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن الخارجية، باستثناء جزء من مقاطعة (كامبانيا) جنوبي البلاد.

وقالت - السلطات المعنية بحالة الطوارئ الصحية في إيطاليا- إنها بعد يوم من تسجيل 782 إصابة ووصول مؤشر نسبة الحالات الإيجابية إلى 0.56٪، فإن إيطاليا الملتزمة بمكافحة فيروس كورونا، وهي تولي اهتمامًا خاصًا لمتحول (دلتا)، تتخذ خطوة أخرى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، مع عدم وجوب استبعاد أي احتمال لإقامة مناطق حمراء محلية لوقف الحالات الطارئة التي قد تنشأ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية .

وذكرت السلطات أنه اعتباراً من اليوم على أي حال، تبدأ مرحلة جديدة وتشمل إعلان مقاطعة فاللي داوستا (شمال) المنطقة الوحيدة التي كانت لا تزال منطقة صفراء، حتى يوم أمس، منطقة بيضاء "مع عدم وجود حظر تجول وتطبيق قواعد أكثر مرونة، لا سيما فيما يتعلق بالمطاعم.

من جهته، قال رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّو إن الإجراءات الجديدة الآن تتمثل في وقف الالتزام بارتداء الكمامات الوقائية في الهواء الطلق، مشيرا إلى أن مراقبة الأوضاع تتيح لنا فهم كيفية تطوراتها وكيفية التدخل إن جدّ أي مستجد، حتى لو كان ذلك من خلال إعادة تطبيق الإجراءات الوقائية.