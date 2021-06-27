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ماكرون يمنى بخسائر جسيمة في جولة الإعادة من انتخابات الأقاليم بفرنسا

10:05 م الأحد 27 يونيو 2021
ماكرون يمنى بخسائر جسيمة في جولة الإعادة من انتخابات الأقاليم بفرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في

باريس - (د ب أ)

مني الرئيس الفرنسي بخسائر جسيمة في جولة الإعادة لانتخابات الأقاليم، وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من لجان الاقتراع.

وذكرت قناة "فرانس 2" التليفزيونية، أنه وفقا لتوقعات معهد "إيبسوس/سوبرا استريا" لاستطلاعات الرأي، لم يفز حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون بأي من الأقاليم، وفشل كل مرشحيه في تحقيق حتى مكاسب متوسطة.

ووصف المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال في تصريحات لقناة "فرانس 2" النتائج "بالمخيبة".

وكما كان متوقعا، لا يزال المحافظون التقليديون والاشتراكيون يحكمون قبضتهم بالأقاليم، حسبما تشير استطلاعات الرأي خارج لجان الاقتراع.

كان أداء حزب ماكرون أيضا سيئا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

إيمانويل ماكرون فرنسا باريس انتخابات الأقاليم بفرنسا

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