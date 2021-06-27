أمريكا تجدد دعمها لرئيس الوزراء السوداني والحكومة الانتقالية

الخرطوم - (د ب ا)

جددت الولايات المتحدة اليوم الأحد التأكيد على دعمها لحكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في البلاد.

جاء ذلك في محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي،بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس .

وقال البيان الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إن بلينكن وحمدوك ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب البيان، جدد الوزير التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وناقشا مبادرة رئيس الوزراء الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية ودمج القوى الأخرى فيه كجيش محترف، وتحقيق العدالة والمساءلة.