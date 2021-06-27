روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية بفيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد بأن عدد وفيات كوفيد-19 خلال أسبوع ارتفع إلى 3 آلاف و921 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة أسبوعية تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة.

ووفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، فقد سُجل الرقم القياسي السابق البالغ 3 آلاف و920 حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في أواخر ديسمبر 2020، وفي الوقت نفسه، ظل معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا دون تغيير فعلي، حيث ارتفع في الأسبوع المنصرم من 2.43 بالمائة إلى 2.44 بالمائة، وفقًا لتقديرات "تاس".

ويرتبط هذا الارتفاع بتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19، فخلال الأسبوع الماضي، سجلت روسيا 134 ألفاً و465 حالة، بزيادة قدرها 24.3 بالمائة عن الأسبوع الذي سبقه،ومع ذلك تباطأ معدل انتشار المرض في موسكو ليصل عدد الحالات الأسبوعية إلى 52 ألفاً و367 حالة، بزيادة بلغت واحد بالمائة فقط عن الأسبوع السابق.

ويستمر عدد الحالات النشطة في الارتفاع، حيث أشار مقر العمليات إلى أنه ارتفع خلال الأسبوع الماضي بواقع 43 ألفاً و802 حالة إلى 361 ألفاً و295 حالة، وهو مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ 24 فبراير الماضي.

وسجلت روسيا اليوم 20 ألفاً و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و451 ألفاً و291 إصابة، كما سجلت 599 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 133 ألفاًُ و282 شخصاً، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق اليوم.