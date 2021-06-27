تعدد الأزواج للنساء.. مشروع قانون مقترح في جنوب أفريقيا يثير اعتراضات شديدة

جوهانسبرج- (بي بي سي)

أثار اقتراح حكومة جنوب أفريقيا إضفاء الشرعية على تعدد الأزواج، أي جمع المرأة بين أكثر من زوج في الوقت نفسه، احتجاجات شديدة في الأوساط المحافظة في البلاد، خاصة متعددي الزوجات من الرجال.

ويفسر كوليس ماتشوكو، الأستاذ الأكاديمي المعروف باهتمامه بهذا الموضوع، لـ"بي بي سي" أسباب الاعتراضات على هذا الاقتراح بأنها "تتعلق بالسيطرة" على النساء.

وأضاف: "المجتمعات الأفريقية ليست مستعدة للمساواة الحقيقية. فنحن لا نعرف ماذا نفعل بنساء لا يمكننا السيطرة عليهن".

ولدى جنوب أفريقيا أحد أكثر الدساتير انفتاحا فيما يتعلق بقوانين الزواج، فهو يعترف بالزواج بين شريكين من نفس الجنس، وبتعدد الزوجات بالنسبة للرجال.

وتكون المرأة في تعدد الأزواج هي المبادرة عادة، وتختار الرجال وتدعوهم إلى الانضمام إلى أزواجها. ويمكنها إبعاد أي زوج إذا اعتقدت أنه يزعزع استقرار علاقاتها الأخرى.

وأجرى ماتشوكو أبحاثًا حول تعدد الأزواج في بلده الأصلي، زيمبابوي المجاورة، وشملت 20 امرأة و45 زوجًا، يعيشون حالة تعدد أزواج بشكل سري لأن هذه الزيجات محرمة اجتماعيًا وغير معترف بها قانونيا.

ويعد الحب السبب الرئيسي لقبول الرجال بهذا الزواج، لأنهم لا يريدون المخاطرة بفقدان زوجاتهم. كما يقول ماتشوكو.

وقد يكون عدم قدرة بعض الرجال على إرضاء زوجاتهم جنسيًا أحد أسباب الرجال لقبول هذا الزواج، لتجنب الطلاق أو الخيانات الزوجية.

أما السبب الرئيسي الـ3 فهو العقم لدى بعض الرجال، الذين وافقوا على أن تتزوج زوجاتهم من رجال آخرين لكي ينجبن أطفالاً، وبهذا يتجنبون الوصم الاجتماعي الذي "يقلل من رجولتهم".