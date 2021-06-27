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كورونا في موسكو: تسجيل حصيلة قياسية للوفيات اليومية

12:20 م الأحد 27 يونيو 2021
كورونا في موسكو: تسجيل حصيلة قياسية للوفيات اليومية

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد أن العاصمة موسكو سجلت 114 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن هذه الحصيلة اليومية للوفيات هي الأعلى على الإطلاق في موسكو منذ بداية ظهور الجائحة.

وذكر مركز إدارة أزمة كورونا أن إجمالي الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس في العاصمة بلغ 22086 .

وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 6723 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 8457 في اليوم السابق. ومنذ بداية الجائحة، تم تسجيل مليون و338937 حالة إصابة في العاصمة.

فيروس كورونا السلطات الروسية موسكو روسيا

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