دارفور: الحكومة السودانية تقرر تسليم مسؤولين سابقين للجنائية الدولية

الخرطوم- (بي بي سي):

قررت الحكومة السودانية تسليم مسؤولين سابقين مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.



وقالت بثينة دينار، وزيرة الحكم الاتحادي السودانية إن قرار مجلس الوزراء جاء بالإجماع، وهو يهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في البلاد وحشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا.

كما حثت الحكومة السودانية الجماعات المتمردة على الانضمام لعملية السلام.

وقد زارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، السودان في وقت سابق من هذا الشهر، وحثت الخرطوم على تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.