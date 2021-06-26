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تايلاند تشدد تدابير الإغلاق لمكافحة تفشي كورونا

11:49 م السبت 26 يونيو 2021
تايلاند تشدد تدابير الإغلاق لمكافحة تفشي كورونا

فيروس كورونا تايلاند

تايلاند - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة التايلندية السبت، اعتزامها تشديد تدابير الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد حول منطقة بانكوك بدءا من الاثنين المقبل، في محاولة لكبح موجة التفشي الجارية في البلاد.

وقررت الحكومة إغلاق المناطق عالية الخطورة في بانكوك الكبرى وأربعة مناطق على الحدود الجنوبية لمدة 30 يوما بدءا من الإنين، كما قررت حظر السفر من المناطق عالية الخطورة لمنع انتاشر الفيروس في مناطق أخرى، رافضة فكرة الإغلاق الكلي في بانكوك بسبب المخاوف من الأثر الاقتصادي المحتمل لتلك الخطوة، حسب ما أفادت صحيفة (بانكوك بوست).

وسجّلت سلطات الصحة التايلندية منذ ظهور الوباء وحتى اليوم ألفا و870 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، بينها 51 حالة في اليوم الأخير، كما سجلت 240 ألفا و452 إصابة، بينها 4 آلاف و161 إصابة خلال اليوم الأخير.

هذا المحتوى من

Asha
تايلاند فيروس كورونا بانكوك

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

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