Masrawy logo white

وزير الخارجية السوري يتهم الدول الغربية بمحاولة تمرير المساعدات إلى الإرهابيين

07:21 م السبت 26 يونيو 2021
وزير الخارجية السوري يتهم الدول الغربية بمحاولة تمرير المساعدات إلى الإرهابيين

فيصل المقداد

دمشق - (أ ش أ):

اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم /السبت/ الدول الغربية بمحاولة تمرير المساعدات الإنسانية إلى العناصر الإرهابية، مشددا على ضرورة إدخال هذه المساعدات عبر دمشق فقط.

وأكد المقداد - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "الهدف الأساسي للغرب هو تمرير المساعدات للعناصر الإرهابية"، قائلا "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة فيما يخص المساعدات؛ فإن سوريا مستعدة لإدخالها عبر دمشق، وليس عبر حدود أخرى".

وأعرب عن ثقة دمشق "العالية بروسيا"، مضيفا أنه يعتقد أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأمريكي جو بايدن في القمة التي جمعت بينهما، بما يجب على الولايات المتحدة القيام به لإنهاء وجودها في سوريا ووقف التدخل بشؤوننا الداخلية".

هذا المحتوى من

Asha
فيصل المقداد دمشق سوريا الإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الخميس 1 يوليو إجازة رسمية.. ما موقف الامتحانات والقطاع الخاص؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا