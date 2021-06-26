ألمانيا تعطي اللقاح المضاد لكورونا لأكثر من ثلثي السكان بشكل كامل

برلين - (أ ش أ):

أعلن معهد روبرت كوخ الحكومي الألماني، اليوم السبت، أنه تم تلقيح أكثر من ثلث سكان ألمانيا بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما حظي نحو 53% من المواطنين على الجرعة الأولى، مع تسجيل أكثر من 852 ألف جرعة تم تقديمها خلال أمس الجمعة فقط.

وقال مدير المعهد الألماني لوثار فيلير -حسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية- إن ألمانيا تهدف إلى تلقيح 80% على الأقل من السكان بشكل كامل، موضحا أن هدف الوصول إلى تلك الغاية هو أن يحظى السكان بالحماية الأساسية ضد عدوى كوفيد-19.