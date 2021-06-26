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مسؤول كردي عراقي : إسقاط 3 طائرات مسيرة في ضواحي اربيل

11:02 ص السبت 26 يونيو 2021
مسؤول كردي عراقي : إسقاط 3 طائرات مسيرة في ضواحي اربيل

إسقاط 3 طائرات مسيرة في ضواحي اربيل

اربيل(العراق)- (د ب أ):

صرح مسؤول كردي عراقي بارز، السبت، بأن ثلاث طائرات مسيرة سقطت في قرى شمالي مدينة اربيل على بعد عدة كيلومترات من القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان.

وقال اميد خوشناو محافظ أربيل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه "تم صبيحة اليوم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالمتفجرات في قرية براغ شمالي أربيل وطائرتين في قرية كومة سبان، مشيرا إلى أن القريتين تبعدان حوالي ثلاثة كيلومترات عن البناية الجديدة للقنصلية الأمريكية في اربيل".

وأضاف أن "إحدي الطائرات سقطت في زراعات قرية براغ وألحقت أضراراً مادية في بيت أحد المواطنين دون وقوع أية خسائر بشرية".

ويُتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بيانا صحفيا عن إسقاط الطائرات المسيرة الثلاث خلال الساعات القليلة المقبلة.

اسقاط طائرات مسيرة أربيل كردستان العراق اميد خوشناو

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