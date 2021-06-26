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جثمان رئيس الفلبين الأسبق بنينو أكينو يوارى الثرى

10:15 ص السبت 26 يونيو 2021
جثمان رئيس الفلبين الأسبق بنينو أكينو يوارى الثرى

رئيس الفلبين السابق بنينو أكينو

مانيلا- (د ب أ):

جرت السبت مراسم دفن رئيس الفلبين الأسبق بنينو أكينو، وسط دعوات لمواطني الفلبين بتكريم تراثه من خلال تذكر اختيار قادة يتسمون بالذكاء وعدم التساهل في مع كرامة الشعب.

وتوفي أكينو، الذي كان يعرف باسم "نوينوي" يوم الخميس بسبب مرض في الكلى أصيب به كعرض ثانوي لمرض السكر عن عن عمر ناهز 61 عاما.

وكان أكينو رئيسا بين عامي 2010 و2016، ويرجع إليه الفضل في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للفلبين وتمررير قانون الصحة الإنجابية المثير للجدل ورفع قضية تحكيم ناجحة ضد الصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال رئيس الأساقفة سقراط فيجاس في عظته في القداس الذي أقيم في جنازة الرئيس العازب "أفضل تأبين يمكننا أن نقدمه لرئيسنا العزيز نوينوي هو إعادة واستعادة كرامتنا وحفظها وعدم التساهل بشأنها مجددا كشعب وأيضا آداب قادتنا كخدم، وليس رؤساء".

بنينو أكينو مانيلا الفلبين وفاة بنينو أكينو

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