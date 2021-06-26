بايدن يؤكد التزام امريكا بشراكتها مع أفغانستان حتى بعد انسحابها

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع أفغانستان، حتى مع انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى من البلاد وسط تصاعد أعمال العنف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء .

وقال بايدن للرئيس الأفغاني أشرف غني في بداية اجتماع في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة: "إن العنف الذي لا معنى له يجب أن يتوقف" ، وأضاف "سيكون الأمر صعبا جداً لكننا سنبقى معك".

وتهدف زيارة غني، وتعهد بايدن بالدعم، إلى إظهار استمرار دعم الولايات المتحدة للزعيم الأفغاني في صراعه من أجل التعامل مع مكاسب طالبان وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) .

وحضر الاجتماع أيضا عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية .