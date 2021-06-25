المملكة المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا 50٪ آخر أسبوع مقارنة بسابقه

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 حالة وفاة، و15 ألفًا و810 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع زيادة الإصابات والوفيات المسجلة خلال الأسبوع الأخير بنحو 50 بالمئة عن الأسبوع السابق عليه.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الحكومة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" المسجلة في المملكة المتحدة منذ ظهور الوباء إلى 128 ألفًا و66 حالة، بحسب إحصاء وزارة الصحة، و152 ألفًا و490 حالة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 4 ملايين و699 ألفًا و868 إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات المسجلة، خلال الأسبوع الأخير، 110 حالات، بزيادة قدرها 8ر52 بالمئة عن الأسبوع السابق عليه، بينما بلغت الإصابات 90 ألفًا و511 إصابة خلال آخر 7 أيام، بزيادة قدرها 9ر47 بالمئة عن الأيام الـ7 السابقة عليها.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الحكومة ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المقدمة للمقيمين بالمملكة المتحدة إلى 96ر75 مليون جرعة. وبلغ عدد من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 88ر43 مليون شخص، من بينهم نحو 09ر32 مليون شخص تلقوا التطعيم كاملاً.

وتشهد المملكة المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا متزايدا في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بعد أن كانت قد انخفضت بشكل كبير، الربيع الماضي، ويعزي خبراء الصحة تلك الزيادة إلى تفشي سلالة "دلتا" من الفيروس، والتي ظهرت أول مرة في الهند، وتعد الأكثر قدرة على الانتشار وربما الأكثر خطورة بين السلالات السابقة.