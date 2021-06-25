العالم: إعطاء 81ر2 مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

واشنطن - (د ب أ):

أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 81ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 9ر40 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 180 مليون حالة، والوفيات إلى 9ر3 مليون شخص.