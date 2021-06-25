الخارجية الأمريكية تجدد تأكيدها على شرعية الحكومة اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التأكيد على اعترافها بأن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً.

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدات نشرتها اليوم الجمعة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج بشأن الحوثيين والصراع في اليمن".

وأضافت: "تعترف الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا في اليمن".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الحوثيين يسيطرون على الأشخاص والأراضي في اليمن.

كما أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، ليندركينج، "لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض"، بحسب الخارجية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الحوثيين سيحتاجون إلى أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن.

وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تركيز الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين "أكثر من كونهم جزءًا من حل الصراع".

كانت وسائل إعلام محلية ودولية، قد نقلت عن المبعوث الأمريكي قوله بأن "الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين كطرف شرعي".

وحث ليندركينج، في ندوة للمجلس الوطني العلاقات العربية الأمريكية، أمس الخميس، الحوثيين على دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق السلام.