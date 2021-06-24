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روسيا قلقة حيال خطط أمريكا لنشر أسلحة في بولندا وتعتبرها تزعزع الاستقرار الاستراتيجي

08:05 م الخميس 24 يونيو 2021
روسيا قلقة حيال خطط أمريكا لنشر أسلحة في بولندا وتعتبرها تزعزع الاستقرار الاستراتيجي

ألكسندر جروشكو

موسكو – (أ ش أ):

أعربت روسيا عن قلقها حيال خطط الولايات المتحدة لنشر أنظمة دفاع صاروخي باليستي في بولندا، واصفة إياها بأنها "تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - على أن "هذه القضية تثير قلقنا المستمر. لطالما علمنا بخطط الانتشار هذه. ونعتبرها خطوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".

وقال إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكد لموسكو - مرارا - أن الجهود المبذولة داخل الحلف تهدف إلى درء التهديد الصاروخي من إيران.

وأضاف "حتى البيان الأخير الذي تم تبنيه في قمة بروكسل يقول - أيضا - إن هذه الاحتمالية غير قادرة على التأثير على القوات الاستراتيجية الروسية".

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ألكسندر جروشكو روسيا بولندا أسلحة

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