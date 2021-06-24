Masrawy logo white

أطباء بلا حدود: قتيلان و17 جريحا في اشتباكات جنوبي اليمن

04:51 م الخميس 24 يونيو 2021
أطباء بلا حدود: قتيلان و17 جريحا في اشتباكات جنوبي اليمن

اليمن

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، الخميس، سقوط قتيلين و17 جريحا في اشتباكات بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال مكتب المنظمة باليمن في بيان صحفي إنه" أمس الأربعاء استقبلت الفرق الطبية في مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلاحدود في ‎عدن، 17 جريحاً وقتيلين نتيجة الاشتباكات التي اندلعت في حي الشيخ عثمان في مدينة عدن".

وأضاف البيان: "يواصل المستشفى التابع لمنظمة ‎أطباء بلا حدود في عدن استقبال الجرحى بشكل أسبوعي من عدن والمحافظات الجنوبية".

ونقل البيان عن نائب رئيس بعثة أطباء بلا حدود في عدن، جادو محمادو قوله إن " هذه هي ثاني إصابة جماعية نستقبلها من محافظة عدن منذ الهجوم على المطار في يناير الماضي".

أفادت مصادر محلية مساء أمس بسقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين فصيلين عسكريين يتبعان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

صنعاء منظمة أطباء بلا حدود الدولية اشتباكات اليمن

الخبر التالى:

استقالة الحكومة الجزائرية والرئيس تبون يكلفها بتصريف الأعمال

كورونا.. لحظة بلحظة

466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد شائعة حذف مستحقين.. 11 شرطًا للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا