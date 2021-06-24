الاتحاد الأوروبي يفرض أكثر العقوبات صرامة ضد بيلاروسيا

بروكسل- (د ب ا):

فرض الاتحاد الأوروبي أكثر العقوبات صرامة حتى الآن على بيلاروسيا، الخميس، تستهدف منتجات البترول وتصنيع التبغ بالإضافة إلى البوتاس، وهى الثلاثة قطاعات التي تعتبرها الكتلة مصدر ربح لحكومة رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو.

وجاء في بيان صحفي للاتحاد الأوروبي للإعلان عن تطبيق الإجراءات أنه سيتم أيضا تقييد الدخول لأسواق رأس المال الأوروبية.

ووفقا للبيان فإن البنوك الأوروبية لن يمكنها بعد الآن بيع وثائق التأمين أو إعادة التأمين لحكومة بيلاروسيا أو الهيئات الحكومية، كما سيتوقف بنك الاستثمار الأوروبي عن نقل الأموال لمشروعات القطاع العام. كما يحظر التجارة في تكنولوجيات مراقبة أو برامج معينة لأي شخص في بيلاروسيا.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقعوا على تطبيق العقوبات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعد هذه أحدث ردود فعل الكتلة الأوروبية على قمع سلطات بيلاروسيا المستمر للقوى الديمقراطية عقب الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في أغسطس 2020، بالإضافة إلى إجبار طائرة تابعة للشركة ريان اير على الهبوط من أجل احتجاز معارض وصديقته الشهر الماضي.

وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عدة حزم عقوبات تستهدف أنصار لوكاشينكو العام الماضي، بالإضافة إلى الرئيس نفسه.