التحالف: تدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون جنوب السعودية
الرياض - (د ب أ)
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية،اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت 4 مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية.
وأكد التحالف، في بيان له مساء اليوم الأربعاء" أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشيرًا إلى "أنه أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب جازان (جنوب غرب) المملكة.
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان