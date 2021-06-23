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التحالف: تدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون جنوب السعودية

07:48 م الأربعاء 23 يونيو 2021
التحالف: تدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون جنوب السعودية

تدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية،اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت 4 مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف، في بيان له مساء اليوم الأربعاء" أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشيرًا إلى "أنه أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب جازان (جنوب غرب) المملكة.

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